Milan, Allegri ha un sogno per l’attacco: vuole proprio lui!

Allegri ha un sogno per l’attacco del Milan del prossimo anno. L’allenatore vuole a tutti i costi questo giocatore!

Mister Allegri ha un sogno per l’attacco della prossima stagione: si tratta di Moise Kean della Fiorentina. Si tratta di un desiderio concreto del tecnico livornese per rafforzare il reparto offensivo del Milan .

Secondo quanto riferito dal giornalista Carlo Pellegatti sul suo sito, si tratta di una priorità assoluta per l’allenatore del Diavolo. Ad attirare maggiormente è il suo potenziale esplosivo e la capacità di adattamento al suo modulo di gioco.

Kean è forte fisicamente , ha una velocità impressionante e ha un fiuto innato per il gol . Inoltre la sua giovane età lo rende un investimento a lungo termine.

Tuttavia non si preannuncia un’operazione facile dal momento che la Fiorentina non vuole privarsi del suo gioiello, se non a fronte di un’offerta irrinunciabile.