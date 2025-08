Milan, Cardinale pensa alla franchigia NBA del club: idea remota?

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, avrebbe intrapreso dei colloqui con i dirigenti della NBA per portare la lega basket in Europa

Una rivoluzione potrebbe presto scuotere il panorama sportivo milanese nei prossimi anni. Non si tratta di un nuovo acquisto o di uno stadio da costruire, ma di un progetto che unisce due mondi: calcio e basket. Gerry Cardinale, proprietario del Milan attraverso il fondo RedBird, è infatti in contatto diretto con Adam Silver, commissioner della NBA, per esplorare la possibilità di creare una lega europea affiliata al colosso americano del basket. Un’idea che, se concretizzata, potrebbe cambiare il volto dello sport milanese e non solo. Il Milan, forte della sua tradizione calcistica e del brand internazionale, potrebbe diventare protagonista anche nel basket con una propria franchigia. Milano, già città storica per la pallacanestro, diventerebbe il punto di partenza di un progetto ambizioso e rivoluzionario.

Il Milan nel mondo

Cardinale non ha mai nascosto il desiderio di espandere l’impatto del Milan oltre il calcio, puntando su media, intrattenimento e ora anche su altri sport. La collaborazione con la NBA rappresenterebbe un passaggio storico in questa strategia. Certo, per ora si solo parla di contatti esplorativi e ipotesi davvero remote. La creazione di una lega continentale richiede tempo, strutture, accordi e investimenti seri. Ma le prime idee potrebbero essere state piantate, e il Milan osserva con attenzione. Basket e calcio sotto un unico marchio? Un sogno che inizia a prendere forma.