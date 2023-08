Milan, Adli è in uscita: la Salernitana resta forte sul calciatore

Continua il lavoro in uscita del Milan che vorrà sfoltire gli esuberi presenti in rosa. Sono diversi i giocatori che sono finiti dietro...

Continua il lavoro in uscita del Milanche vorrà sfoltire gli esuberi presenti in rosa. Sono diversi i giocatori che sono finiti dietro nelle gerarchie di Stefano Pioli. Nella lista dei partenti compare anche il nome di Yacine Adli, che lo scorso anno è sceso in campo una manciata di minuti. Il centrocampista vorrebbe avere più spazio - e resta concreta l'idea di un prestito. Tra le società interessate al calciatore c'è anche la Salernitana.