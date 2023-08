D’Ambrosio: “Monza? Ho detto subito di sì. In passato il Milan…”

In esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web ha parlato Danilo D'Ambrosio il quale ha detto: "Sono felicissimo di questa scelta. Perchè il Monza ? Ho detto subito sì perché mi è bastata una chiamata di Galliani , mi ha spiegato il progetto e mi è piaciuto vedere il Monza giocare. Ho parlato con Palladino , mi sono piaciute le sue idee e la sua voglia di far giocare bene la squadra. E poi il dottor Galliani è la storia del calcio".

Un pensiero sull'Inter

"Come ho detto sono sempre stato un tifoso dell'Inter, anche se l'ho detto alla fine perché voglio sempre dimostrare coi fatti quelle che sono le mie emozioni. Per me è una famiglia, una parentesi bellissima della mia vita ma sono un professionista e sono prontissimo a questa nuova avventura. Ringrazio i tifosi per quello che mi hanno dato e per la festa alla fine".