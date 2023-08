Milan, Adli vuole restare in rossonero: la posizione della società

In questi ultimi giorni di mercato il Milan sta ragionando con attenzione su quali mosse compiere. I rossoneri devono ancora migliorare qualche reparto e non è escluso che potrebbero concludere qualche trattativa negli ultimi giorni della sessione. Tuttavia la società meneghina sa che prima deve trovare una sistemazione a tutti quegli esuberi che non rientrano nei progetti dell’allenatore.