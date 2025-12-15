Milan, accordo raggiunto per il rinnovo di Saelemaekers

Saelemaekers pronto a rinnovare con il Milan: accordo raggiunto con adeguamento dell’ingaggio. Atteso il comunicato ufficiale del club.

La notizia è di pochi minuti fa ed è stata riportata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano: Alexis Saelemaekers rinnoverà il suo contratto con il Milan. Dopo due anni in prestito, prima al Bologna e poi alla Roma, l’esterno belga è tornato in rossonero, ed è stato fin qui protagonista di un ottimo avvio di stagione. Ha convinto tutti, in primis l’allenatore, mister Allegri, decisivo per il suo rilancio. Ben presto però ha conquistato anche tifosi e tutto l’ambiente e ora è arrivata la conferma definitiva anche da parte della dirigenza.

Un segnale di continuità

Il club ha infatti deciso di prolungare il contratto di Saelemaekers, attualmente in scadenza nel 2027, con tanto di adeguamento dell’ingaggio, che verrà alzato rispetto agli attuali 1,3 milioni. A breve è atteso anche il comunicato ufficiale del Milan, dal quale emergeranno i dettagli sulla nuova scadenza e, successivamente, anche sulle cifre definitive.

Il Milan mette così a segno un primo tassello importante verso la conferma dei pilastri di questa squadra. Ora l’attenzione si sposta anche sugli altri rinnovi in agenda, a partire da Maignan, Pulisic e Tomori.