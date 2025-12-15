Milan, esami ok per Gabbia: escluse lesioni al ginocchio

Buone notizie in casa Milan: esclusi problemi seri per Matteo Gabbia dopo l’infortunio al ginocchio. Dovrebbe partire per la Supercoppa.

Quando, nella partita di ieri, Matteo Gabbia è stato costretto a uscire dal campo per un problema al ginocchio, si è temuto per un attimo il peggio. Per fortuna, però, gli esami strumentali effettuati questa mattina hanno escluso lesioni al ginocchio. Nessun danno serio quindi per Gabbia, il cui ginocchio sinistro è andato in iperestensione ma, a livello di legamenti, è rimasto fortunatamente illeso. Una buona notizia per Allegri e per il Milan.

Verso la Supercoppa

Gabbia si è dimostrato in questa prima parte di stagione un giocatore importantissimo, oltre che una delle vere anime della squadra. Perderlo a lungo sarebbe stato un grosso problema. Il difensore dovrebbe quindi partire per Riyad con il resto del gruppo in vista della Supercoppa, anche se non è detto che possa giocare fin da subito.

Potrebbe infatti avvertire ancora un po’ di fastidio e non si correranno rischi inutili. Nel caso in cui non dovesse farcela, al suo posto potrebbe esserci De Winter.