Milan, sfuma Núñez: accordo tra Liverpool e Al-Hilal

Núñez verso l’Al Hilal: 65 milioni al Liverpool, ingaggio monstre. Per il Milan era fuori portata. Restano vive le opzioni Vlahovic e Højlund.

Darwin Núñez era uno dei nomi ricorrenti per l’attacco rossonero, ma non è mai stato una pista realmente concreta a causa dei costi troppo elevati. Costi che l’Al-Hilal, oggi allenato da Simone Inzaghi e in cui milita anche l’ex Theo Hernández, si è dimostrato in grado di sostenere: il club saudita ha soddisfatto le richieste economiche del Liverpool per il cartellino del giocatore. Si parla di un’offerta di circa 65 milioni di euro, bonus compresi.

L’Al Hilal accontenta anche le richieste per l’ingaggio

A questo punto la palla passa all’attaccante uruguaiano classe ’99, che dovrà decidere se accettare il trasferimento in Arabia Saudita o attendere un’altra proposta dall’Europa. La sensazione è che si vada verso il sì, visto che, secondo le indiscrezioni, l’Al-Hilal avrebbe anche accontentato Núñez nelle sue esorbitanti richieste per lo stipendio.

In ogni caso, il Milan avrebbe avuto poche speranze, indipendentemente dall’esito della trattativa: le cifre toccate dal club saudita sono completamente fuori mercato per i rossoneri. Restano invece vive le piste che portano a Vlahovic e Højlund. Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.