Milan, c’è anche Højlund nella shortlist per l’attacco

Il Milan inserisce anche Rasmus Højlund nella lista per l’attacco. Ipotesi prestito con diritto di riscatto se lo United chiude per Sesko.

A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio: secondo il noto esperto di mercato, ci sarebbe anche Rasmus Højlund, attualmente al Manchester United, nella lista degli obiettivi rossoneri per rinforzare l’attacco. Il DS Tare è alla ricerca di un profilo con caratteristiche ben precise, e l’attaccante danese ex Atalanta sembrerebbe corrispondere all’identikit ideale.

Ipotesi solo in prestito

La pista potrebbe diventare concreta solo se lo United dovesse aprire alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto, operazione meno dispendiosa e quindi percorribile per il Milan. Højlund fu acquistato dal Manchester United due anni fa per 75 milioni: nonostante la valutazione si sia abbassata dopo due stagioni poco brillanti, il suo costo resta comunque elevato. Per un’eventuale operazione a titolo definitivo servirebbero almeno 40 milioni.

Un altro elemento chiave è legato al mercato in entrata dei Red Devils: il club inglese è infatti in sfida con il Newcastle per Sesko del Lipsia. Qualora dovesse riuscire a chiudere l’operazione, allora potrebbero aprirsi degli spiragli per la cessione di Højlund, anche con la formula del prestito.