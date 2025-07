Milan, accelerata su Estupiñán: si può chiudere

Il Milan spinge per Estupiñán: offerta aumentata, accordo vicino. Previsti nuovi contatti col Brighton per chiudere il colpo.

Come riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, nelle ultime ore il Milan avrebbe spinto il piede sull’acceleratore nella trattativa per Pervis Estupiñán del Brighton. Il posto da titolare sulla fascia sinistra è ancora vacante dall’addio di Theo Hernandez e il club rossonero avrebbe individuato proprio l’ecuadoriano come profilo ideale per sostituirlo.

Offerta ritoccata e trattativa in fase avanzata

Dopo una prima offerta da 13 milioni rispedita al mittente dal Brighton, il Milan avrebbe rilanciato con una proposta da 15 milioni più bonus. Le parti, ora, sembrano decisamente più vicine. Anche l’agente del giocatore, Jorge Mendes, starebbe spingendo per chiudere l’operazione, e un’intesa economica di massima sull’ingaggio ci sarebbe già.

Sono previsti nuovi contatti tra oggi e domani per provare a limare gli ultimi dettagli: la distanza tra domanda e offerta non è così ampia, e la sensazione è che si possa arrivare alla fumata bianca a breve. Il Milan ha scelto Estupiñán: ora non resta che attendere l’evolversi della trattativa.