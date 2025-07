Ceccarini su Estupinian-Milan: “Lui vuole vestire rossonero”

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato estivo del Milan. Sentiamo tutte le sue parole in merito...

In esclusiva a TMW ha parlato Niccolò Ceccarini il quale ha detto: “Jorge Mendes, agente di Estupinian, sta mediando per ridurre le richieste economiche del club inglese. Tra l’altro Estupinan ha già manifestato il suo desiderio di vestire la maglia del Milan. I contatti tra le due società proseguono in maniera costante, con la distanza che si sta riducendo. E se questa è la soluzione preferita per la fascia sinistra, anche a destra i rossoneri sono pronti a scendere in campo per tentare di chiudere un altro affare”.

Ancora le sue parole

“L’interesse per Marc Pubill si tradurrà in una vera e propria proposta economica al giocatore prima e all’Almeria poi. Il club rossonero, dopo i test preliminari a cui ha sottoposto il terzino, si è tolto ogni dubbio sulla stabilità del ginocchio ed è pronto quindi ad avviare la trattativa con gli spagnoli. Infine per quello che riguarda le uscite è stata praticamente definita la cessione di Pobega al Bologna per 8 milioni di euro”.