Il messaggio di Cardinale a Pioli: “Voglio vincere! Sto lavorando, contate su di me”

Redazione Il Milanista

Oggi il Milanè tornato a riunirsi per il raduno a Milanello. In conferenza stampa, tra le altre cose, Stefano Pioliha rivelato di aver sentito Gerry Cardinale: "L'ho sentito stamattina. Ha fatto l'in bocca al lupo alla squadra e mi ha motivato per la stagione".

Sky Sport ha svelato il messaggio del numero uno di RedBird al tecnico: "Voglio fare i miei migliori auguri a te e alla squadra per l'inizio della nuova stagione. Ti prego di sapere, e di far sapere ai nostri meravigliosi giocatori, che sto lavorando instancabilmente per assicurarmi che siate attrezzati per il successo.

Voglio vincere in tutto e non possiamo riuscirci se non con un progetto su cui costruire. Contate su di me e sul mio team; noi contiamo su di te, sui nostri giocatori e sul supporto dei nostri fantastici tifosi. Grazie, amico mio". E intanto, parlando del mercato rossonero, grandissima attenzione. Moncada è una furia e non si ferma più: vuole costruire una formazione fortissima per la prossima stagione! <<<