Mercato Milan, notizia col botto: “Dopo 5 anni, può tornare lui!” | News

E' un mercato pazzo e sempre in evoluzione quello del Milan , che sicuramente è tra i club più attivi in questa prima parte della lunga sessione estiva che ci attende. L'addio di Tonali ha aperto nuovi scenari e adesso i rossoneri sono pronti a mettere a segno diversi colpi grossi di calciomercato in praticamente tutti i reparti.

Centrocampo e attacco rimangono le priorità. In avanti è caccia al nuovo bomber, con tanti nomi in ballo. In mediana, dopo Loftus-Cheek, sono attesi un altro paio di colpi importanti. In quota rimangono Musah e Reijnders, anche se per quest'ultimo si registra una frenata. Per ora l'AZ Alkmaar ha chiuso alla cessione, da capire se il Milan insisterà ancora su Reijnders o guarderà altrove. Per la trequarti - preso Pulisic - il sogno rimane Chukwueze del Villarreal. E' extracomunitario e costa parecchio, ma è il primo nome sulla lista di mercato del Milan. E poi? Poi occhio anche alle sorprese, come quella che potrebbe essere rappresentata da un possibile clamoroso ritorno in rossonero dopo 5 anni <<<