Mercato Milan, il terzino destro lo porta Fonseca? Ecco chi è

In attesa del nome del prossimo allenatore, il Milan deve pensare anche al calciomercato e sta monitorando diversi nomi. I rossoneri hanno le idee chiare su alcuni ruoli in cui rinforzarsi e uno di questi è il terzino destro .

Tra i profili seguiti da Moncada e il suo staff c'è Tiago Santos del Lille . Il classe 2003 ha convinto gli scout rossoneri e sarebbe il profilo preferito dal club per qualità e giovane età. In Ligue 1 il portoghese ha ben figurato.

Santos infatti ha collezionato 29 presenze con 1 gol e 2 assist . E se davvero arrivasse Paulo Fonseca in panchina, allora potrebbe facilitare questo trasferimento e portarsi il terzino che ha fatto crescere in Francia.

