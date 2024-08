Riecco Mastour: “Negli ultimi due anni ho giocato in Marocco”

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato l'ex rossonero Hachim Mastour che ha detto: “In questi ultimi due anni sono stato in Marocco, giocando prima in Serie B nella squadra della città d'origine di mia madre (Renaissance Zemamra): ero il capitano della squadra, abbiamo vinto il campionato. Successivamente ho giocato nel massimo campionato, per la squadra del Re (Union Touarga)”.