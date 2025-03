Marotta: “Nuovo stadio? Inter e Milan hanno il diritto di averne uno”

Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva a Sky Sport ha parlato il presidente dell'Inter Beppe Marotta che ha detto: "Per quanto riguarda lo stadio avrete appreso dalla stampa che a brevissimo le due società presenteranno una proposta. In questo momento, in una città come Milano, due gloriosi club come Inter e Milan abbiano diritto ad avere uno stadio all’avanguardia, perché l’asset stadio rappresenta tanto per un club”.