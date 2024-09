Marchetti: “Le critiche che riceve sempre il Milan sono feroci rispetto a…”

In esclusiva a TMW Radio ha parlato il giornalista Luca Marchetti che ha detto: “Come riparte il Milan dopo il 4-0 con il Venezia? Penso che qualsiasi partita non avrebbe potuto liberare i milanisti dai loro dubbi, qualsiasi 4-0 però solleva gli umori dei tifosi e della squadra. Non è mai scontato vincere 4-0, ci vuole tempo per questo Milan. Il banco di prova lo avrà, ma immagina che settimana avrebbe vissuto se non fosse arrivato il 4-0. Per me poi c’è prevenzione, il Milan sta incontrando sicuramente un periodo di disequilibrio, ma le critiche che riceve per ogni risultato il Milan sono molto più feroci di altri contesti simili”.