Marchegiani: “Fonseca parte con un handicap, non era lui la prima scelta”

In esclusiva a Tuttosport ha parlato l'ex portiere Luca Marchegiani che ha detto: "Fonseca parte con un peccato originale dato dall’impressione che non sia stato la prima scelta del Milan e quando un allenatore parte con questa premessa è estremamente difficile riuscire a pretendere tempo, non tanto perché la società non glielo darà, ma perché non glielo diamo noi".