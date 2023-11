Manzo: “Donnarumma ha sbagliato a lasciare il Milan, dall’anno dopo…”

Andrea Manzo ha commentato la scelta di Gigio Donnarumma di lasciare il Milan. Questa la sua opinione a riguardo

Sabato sera il Milanscenderà in campo contro l’Udinese per disputare l’undicesima giornata di campionato. Subito dopo i Diavoli saranno impegnati nella sfida di Champions League contro il PSG, che si disputerà sempre a San Siro martedì sera. Per la prima volta Gigio Donnarumma tornerà nel suo vecchio stadio da avversario. Proprio del ritorno dell’ex portiere ha parlato Andrea Manzo ai microfoni di Milannews.it.

Sul ritorno di Donnarumma a San Siro — "Che accoglienza riceverà Donnarumma? Probabilmente analoga a quella di Lukaku in Inter-Roma. È triste che non sia ricordato bene perché ha fatto un percorso incredibile con il Milan. Ha fatto una scelta, se si guardano i numeri, non poi così conveniente andando al Psg: dalla stagione successiva, i rossoneri sono tornati a vincere trofei”.

