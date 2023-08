Mancini: “Voglio ringraziare il presidente dell’Arabia per avermi scelto”

In esclusiva durante la sua conferenza stampa di presentazione ha parlato il nuovo commissario tecnico dell' Arabia Saudita Roberto Mancini che per prima cosa ha detto: "Voglio ringraziare il presidente per avermi scelto e sono molto orgoglioso di essere qui e di iniziare il mio lavoro".

Sui suoi collaboratori

"Ho iniziato a parlare con la Federazione a metà agosto, normale che alcuni dei miei assistenti non sapessero di questa situazione e in questo momento devono risolvere la situazione in Italia. Per il momento siamo qui, poi gli altri ci raggiungeranno. Abbiamo tempo sufficiente per fare tutto". Questo uno stralcio delle parole del nuovo commissario tecnico dell'Arabia SauditaRoberto Mancini durante la sua conferenza stampa di presentazione.