Maldini su Cardinale: “Decisione di licenziarci presa mesi prima”

L'ex capitano e direttore dell'area tecnica del Milan ha parlato in un'intervista a Repubblica, svelando il suo rapporto con Gerry Cardinale

A poco più di 5 mesi dal suo licenziamento, Paolo Maldiniè tornato a parlare in un'intervista rilasciata a Repubblica. L'ex capitano e direttore dell'area tecnica del Milanha parlato di molti argomenti, svelando alcuni retroscena.

Il suo rapporto con Cardinale: "Con lui, in un anno, solo una chiacchierata e 4 suoi messaggi. Diceva che dovevamo fidarci l'uno dell'altro. Io l'ho fatto. Come sia andata, è noto. Penso che la decisione di licenziarci fosse stata presa mesi prima e qualcuno lo sapeva. Il contratto, 2 anni con opzione di rinnovo, mi era stato fatto il 30 giugno 2022 alle 22: troppo impopolare mandarci via dopo lo Scudetto".

Che cosa gli chiedeva: "Di vincere la Champions. Spiegai che serviva un piano triennale. Da ottobre a febbraio l'ho preparato con Massara e con un mio amico consulente: 35 pagine di strategia sostenibile e necessità del salto di qualità, inviate a Gerry, a due suoi collaboratori molto stretti e all'Ad Furlani".

Cardinale lo ha ritenuto individualista: "Si confonde con la volontà di essere responsabile delle decisioni previste dal ruolo. Il confronto quotidiano è una benedizione. Un ex calciatore d'alto livello è abituato al giudizio ogni 3 giorni. Come dirigente sono cresciuto, nei primi 6 mesi mi sentivo inutile. Leonardo mi diceva: 'stai solo imparando'. Non è semplice interloquire con un fondo americano o un Ceo sudafricano".

Il giorno del licenziamento: "Cardinale mi disse che io e Massara eravamo licenziati. Gli chiesi perché e lui mi parlò di cattivi rapporti con l'Ad Furlani. Allora io gli dissi: 'ti ho mai chiamato per lamentarmi di lui?Mai'. Ci fu anche una sua battuta sulla semifinale persa contro l'Inter, ma le motivazioni mi sembrarono un tantino deboli. Le cosiddette assumptions, gli obiettivi della stagione, erano: ipotizzando l'eliminazione in Champions, un turno passato in Europa League e la qualificazione alla Champions successiva. Quella semifinale ha portato almeno 70 milioni di introiti in più e l'indotto record di sponsor e ticketing".

