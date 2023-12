Maldini: “Informazione non indirizzata verso la verità. Sugli acquisti…”

L'addio: "Se il club è stato venduto a 1.2 miliardi e la nuova proprietà ha volontà di cambiare, ne ha il diritto. Ma si devono rispettare le persone e i ruoli. Ho dovuto trovare un accordo per i miei diritti. L'amore per il Milan resta incondizionato. Da figlio di Cesare. Da ex capitano. Da papà di Christian e Daniel. E da dirigente in 5 anni fantastici. L'informazione non viene indirizzata verso la verità, chi dice il contrario sa di mentire a se stesso. Per fortuna mi sembra che il pubblico non si faccia influenzare".