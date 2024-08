D. Maldini: “I miei primi ricordi di un pallone sono al Vismara con il Milan”

In esclusiva a Sky Sport ha parlato l'ex centravanti del MilanDaniel Maldini che ha detto: "Quando sei piccolo pensi solo a giocare, non al cognome. Come primi ricordi da bambino, ho i campi del Vismara quando ero al Milan. Quando cresci inizi a essere più cosciente: prima vedi il calcio come solo un gioco, poi capisci che diventa un lavoro”.