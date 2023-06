Addio Maldini e Massara: la squadra è contrariata, Leao manda un segnale

Sono ore di caos in casa Milan, dopo l'imminente scelta della dirigenza americana di esonerare Maldini e Massara. Il quotidiano La Repubblica scrive che la squadra non ha preso bene la notizia dell' allontanamento definitivo dei due dirigenti. Ci sono giocatori molto legati a Paolo che sono contrariati per la scelta fatta dalla proprietà. Basti pensare a Theo Hernandez, che arrivò al Milan dopo una chiacchierata con l'ex difensore nonostante ci fosse l’accordo per il suo trasferimento al Bayer Leverkusen. Stesso discorso anche per Rafael Leao, che più volte ha rinnovato la stima per il dirigente italiano. Il portoghese, inoltre, ha anche pubblicato un’emoticon pensierosa/dubbiosa sul suo profilo ufficiale Twitter.