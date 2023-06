Italia, i convocati del ct Mancini per la Nations League

Il campionato di Serie A si è chiuso con il Milan al quarto posto, qualificato in Champions League. Terminata la stagione, ora per molti giocatori sarà tempo di dedicarsi agli impegni delle nazionali. Tra queste ci sarà anche l'Italia, che si giocherà le Final Four di Nations League. Tra i convocati di Roberto Mancini non ci sono giocatori del Milan. Ecco il comunicato della Figc: "Alla scadenza comunicata dalla UEFA, la mezzanotte di lunedì, il Ct della Nazionale Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte alle Finali di Nations League: l’Italia, alla sua seconda partecipazione di fila al torneo, affronterà in semifinale la Spagna (giovedì 15 giugno a Enschede), alla ricerca di una rivincita dopo il ko a San Siro nel 2021 e soprattutto del pass per la finale (domenica 18 a Rotterdam).