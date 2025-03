Malagò: “Italia? Non avevo mai visto un gol come il secondo preso ieri”

Ancora le sue parole

“Onestamente non avevo mai visto un gol come il secondo preso in Germania, ma noi italiani siamo precursori anche in questo. Ovviamente tutti facciamo il tifo per la nazionale, dispiace per l’eliminazione di ieri ma bisogna iniziare a pensare al prossimo obiettivo che è la qualificazione al Mondiale”. Nel frattempo Criscitiello sgancia la bomba che riguarda Tonali...