Calciomercato Milan – Criscitiello sgancia la bomba Tonali: “Vi dico che…”

Uno dei grandi tormentoni di calciomercato che tornano ciclicamente di moda in orbita Milan è quello riguardante il possibile ritorno di Sandro Tonali in rossonero. Il centrocampista azzurro, tornato ad esprimersi a grandissimi livelli dopo la squalifica, potrebbe effettivamente lasciare il Newcastle in estate e di recente ha confermato ai microfoni di la Repubblica che l'idea di tornare un giorno al Milan è presente nella sua testa. Anche il suo entourage ha sottolineato come il destino di Tonali sia quello di tornare in Italia prima o poi. Della questione ha parlato in queste ore anche il noto giornalista e direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, che ha sganciato una vera e propria bomba a sorpresa sul possibile destino prossimo di Tonali: ecco tutti i dettagli <<<