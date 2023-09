Milan, Maignan ed Hernandez non si allenano con la Francia: le ultime

Secondo le ultime informazioni dalla Francia, i due giocatori del Milan non hanno svolto il lavoro nella seduta di allenamento in programma

Apprensione in casa Milandopo le ultime novità dalla Francia. Secondo quanto riferito da RMC Sport, Mike Maignan e Theo Hernandez non hanno preso parte alla seduta di allenamento di oggi della nazionale di Deschamps.

L'allenamento di oggi era diviso in due parti, una per i titolari e una per le riserve. I due giocatori rossoneri erano assenti in entrambe le sessioni. Restano ancora da capire le motivazioni della loro mancata presenza.

Da Milanello sperano che non ci siano problemi fisici. In questa sosta infatti già Olivier Giroud ha avuto un problema alla caviglia nella sfida tra Francia e Irlanda. Il centravanti rossonero è rientrato in Italia per prepararsi in vista del Derby.

