Luis Enrique su Donnarumma: “Il suo miglioramento è evidente”

Vai nel canale WhatsApp del Milanista > Luis Enrique ha parlato nel corso del Media Day in vista della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Inter e ha detto: “Noi abbiamo sempre cercato di far migliorare ogni giocatore e di adattare le caratteristiche dei giocatori al nostro stile; penso che il miglioramento sia stato evidente in Donnarumma”.