Calciomercato Milan – Tare fa la rivoluzione: i primi nomi fanno sognare!

Senza ombra di dubbio, di lavoro da fare - tanto in uscita quanto in entrata - ce ne sarà parecchio per l'ex Lazio. Ed è altrettanto ovvio che Tare vorrà presentarsi in grande stile al Milan, in una piazza molto esigente e in subbuglio. In altre parole: Tare vorrà portare al Milan diversi e importanti colpi di calciomercato per rinnovare la squadra e per acquietare subito la tifoseria rossonera. Servono segnali forti, da questo punto di vista. E infatti il DS avrebbe già pronta una lunga lista di obiettivi di mercato per il Milan, tra nomi pesanti e anche alcune possibili e clamorose sorprese. Senza perdere altro tempo dunque, andiamo subito a sfogliare questa lista nome per nome <<<