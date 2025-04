Luca Percassi e quell’indizio che tanto interessa il mondo Milan

Vai nel canale WhatsApp del Milanista > L'aministratore delegato dell Atalanta Luca Percassi ha parlato nelle scorse ore delineando il futuro a livello societario dell'organigramma della dea in vista della prossima stagione. In tal senso parole importanti sono state spese per Tony D'Amico, direttore sportivo della dea, finito nelle mire del Milan in vista della prossima stagione.