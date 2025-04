Mercato, Milan spettacolare nel 2026: una formazione fortissima! / News

In casa Milan si pianifica il futuro con estrema attenzione. Dopo una stagione assolutamente deludente, i vertici del club vogliono rispondere prontamente, anche e soprattutto in sede di calciomercato. Le ultime news in merito confermano come il Milan sia già al lavoro per costruire la squadra del prossimo futuro. L’intenzione del club è chiara: portare un nuovo allenatore di spessore in panchina e affidargli una rosa rivisitata in più reparti che sia nettamente più forte e ambiziosa di quella attuale. E allora ci siamo chiesti: come potrebbe cambiare davvero il volto del Milan nella prossima stagione? Tra colpi in canna, suggestioni di mercato, obiettivi concreti già nel mirino e anche alcune possibili clamorose sorprese, abbiamo provato ad immaginare la formazione da sogno del Milan per il 2025/2026, con tantissime novità di calciomercato. Il risultato? Una formazione veramente fortissima: ecco allora come potrebbe essere il nuovo Milan, con possibili titolari e riserve ruolo per ruolo <<<