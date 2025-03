Lobotka a Dazn: “Dobbiamo mostrare il nostro carattere e dare tutto”

Il centrocampista del Napoli Lobotka ha parlato nel pre match di Napoli vs Milan. Sentiamo tutte le sue parole...

In esclusiva a Dazn ha parlato Stanislav Lobotka che ha detto: “È sempre un piacere ed è sempre fantastico giocare davanti ai nostri tifosi. Dobbiamo fare del nostro meglio per renderli felici stasera e in generale sempre”.