Milan-Conte, Ravezzani sgancia la bomba in diretta: “Vi dico che…” | News

A poche ore dal big match contro il Napoli , in casa Milan continuano a circolare tantissime news che riguardano il futuro del club rossonero. In particolare, a far discutere sono le scelte che riguarderanno il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore rossonero .

Per quanto riguarda il fronte DS, il nome più caldo rimane quello dell'ex Juventus Fabio Paratici. E a tal proposito, in queste ore il dirigente è stato avvistato proprio a Milano in compagnia del procuratore Edoardo Crnjar, fondatore dell'agenzia Exellence Sport, che tra i suoi assistiti ha anche Roberto De Zerbi. Per ora parliamo di ipotesi e suggestioni, soprattutto finché l'ex Juve non sarà effettivamente nominato dal Milan e da Giorgio Furlani come nuovo direttore sportivo rossonero. Nel frattempo però, attenzione anche ad alcune news decisamente pesanti che riguardano - oltre a Paratici - anche l'attuale allenatore del Napoli Antonio Conte, di cui ha parlato in diretta il noto giornalista Fabio Ravezzani: ecco tutti i dettagli <<<