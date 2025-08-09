Leeds-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri cambia tutto
Home > Ultime notizie

Leeds-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri cambia tutto

Edoardo Benedetti
MILANO
9 Agosto, 15:09
Alle 16 ore italiane il Milan scenderà in casa del Leeds per la penultima amichevole estiva. Ecco le formazioni ufficiali

Manca solo un’ora al fischio d’inizio dell’amichevole tra Leeds e Milan, partita visibile su DAZN. Per questo match mister Allegri ha deciso di adottare il solito 4-3-3. Fofana, Leao e Loftus-Cheek finiscono in tribuna.

Ecco le formazioni ufficiali

LEEDS (4-3-3): Perri; Schmidt, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Tanaka, Ampadu, Stach; Gnonto, Piroe, James. A disp.: Cairns, Darlow; Bijol, Byram; Gruev, Longstaff; Aaronson, Chadwick, Gray, Harrison, Nmecha, Ramazani. All.: Farke.

MILAN (4-3-3): Terracciano; Magni, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Musah, Jashari, Sala; Chukwueze, Gimenez, Okafor. A disp.: Torriani, Pittarella, Maignan, Ricci, Modric, Tomori, Terracciano F., Thiaw, Sia, Bartesaghi, Dutu, Coubis, Eletu, Saelemaekers, Torriani. All. Max Allegri.

Leggi anche

Giulia Benedetti · 9 Agosto, 15:56
LIVE Leeds-Milan 1-1: la sfida finisce in pareggio
Segui la diretta della partita Leeds-Milan con la cronaca de IlMilanista: tutti gli aggiornamenti minuto per minuto
Edoardo Pettinelli - 9 Agosto, 14:40
Moretto: “Magpies per Thiaw alzeranno offerta da 25 a 40 mln”
Lorenzo Focolari - 9 Agosto, 14:10
Moretto sul Milan: “Sono ore decisive per Thiaw al Newcastle”
Lorenzo Focolari - 9 Agosto, 13:40
Saelemaekers da esubero a punto fermo: per Allegri non si muove
Stefania Palminteri - 9 Agosto, 13:10
Capello: “Hojlund al Milan sarebbe una bella sfida, ecco il perchè…”
Giulia Benedetti - 9 Agosto, 12:40
Di Marzio: “Thiaw al Newcastle si può chiudere se lui…”
Matteo Benedetti - 9 Agosto, 12:20
Un obiettivo del Milan rinnova con il suo club: ecco chi è
x