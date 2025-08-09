Leeds-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri cambia tutto

Manca solo un’ora al fischio d’inizio dell’amichevole tra Leeds e Milan, partita visibile su DAZN. Per questo match mister Allegri ha deciso di adottare il solito 4-3-3. Fofana, Leao e Loftus-Cheek finiscono in tribuna.
Ecco le formazioni ufficiali
LEEDS (4-3-3): Perri; Schmidt, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Tanaka, Ampadu, Stach; Gnonto, Piroe, James. A disp.: Cairns, Darlow; Bijol, Byram; Gruev, Longstaff; Aaronson, Chadwick, Gray, Harrison, Nmecha, Ramazani. All.: Farke.
MILAN (4-3-3): Terracciano; Magni, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Musah, Jashari, Sala; Chukwueze, Gimenez, Okafor. A disp.: Torriani, Pittarella, Maignan, Ricci, Modric, Tomori, Terracciano F., Thiaw, Sia, Bartesaghi, Dutu, Coubis, Eletu, Saelemaekers, Torriani. All. Max Allegri.