Lite Allegri-Oriali durante Napoli-Milan: ecco cos’è successo

Allegri contro Oriali: il comunicato del Napoli condanna l’allenatore del Milan per insulti a bordo campo durante la semifinale di Supercoppa

Uno degli episodi che sta facendo discutere ancora oggi della partita tra Napoli e Milan di ieri, è stata la lite che, nel bel mezzo del match, ha coinvolto il mister rossonero Massimiliano Allegri e il collaboratore di Antonio Conte, Lele Oriali. Sarebbero volate parole forti tra i due, tanto che il Napoli, intervenendo con un comunicato ufficiale, ha chiesto provvedimenti per Allegri.

L’episodio che ha acceso il diverbio sarebbe avvenuto poco dopo l’inizio della ripresa, momento in cui Maignan ha dato una sbracciata per liberarsi del giocatore del Napoli, Politano, che gli stava disturbando il rinvio. A quel punto Oriali avrebbe chiesto l’espulsione del portiere rossonero, poi non si sa ancora con esattezza che cosa Allegri gli abbia detto.

Il comunicato ufficiale del Napoli

“La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto”.