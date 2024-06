Ufficiale – Paulo Fonseca non è più l’allenatore del Lille!

La notizia era nell'aria da tempo. Ora è arrivata anche l'ufficialità: Paulo Fonseca non è più l'allenatore del Lille

Ancora il comunicato

"A nome di tutti i componenti del LOSC desidero ringraziare Paulo per il lavoro svolto durante le due stagioni trascorse insieme, ma anche per lo splendido rapporto instaurato con lui in questi 24 mesi. L'avventura è stata molto bella professionalmente e umanamente. Gli auguro grandi successi con il suo futuro club".