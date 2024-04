L’Equipe lancia l’allarme su Maignan: preoccupazione per l’Europeo

Manca sempre meno all' Europeo e nella Francia uno dei punti di riferimento sarà Mike Maignan . Ma in patria comincia a sorgere un po' di preoccupazione proprio riguardo al portiere del Milan . A lanciare l'allarme su questo tema oggi è L'Equipe.

Il quotidiano ha dedicato una pagina all'estremo difensore rossonero. Il tema non è tanto il lieve infortunio muscolare accusato prima del match con la Juventus, che dovrebbe essere smaltito in poco tempo, quanto gli impegni dopo la fine del campionato .

Il Milan infatti, dopo la conclusione della Serie A, volerà in Australia, per una tournée di fine stagione di 4 giorni. Questo significa che Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud difficilmente saranno a disposizione il 3 giugno. In Francia quindi si interrogano se non avere pause prima di una competizione così importantepossa influire negativamente. Alla Francia servirà un grande Maignan, "ma prima di essere grande, deve essere in forma", si legge sul quotidiano.