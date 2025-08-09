Moretto sul Milan: “Sono ore decisive per Thiaw al Newcastle”

In esclusiva sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato Matteo Moretto il quale ha detto: “Su Thiaw ci sono novità importanti: questo week end potrebbe essere decisivo per Malick Thiaw al Newcastle. Gli inglesi avevano provato a prendere altri difensori come Scalvini, ma non sono riusciti a chiudere per nessuno di questi profili”.
Ancora le sue parole
“Il nome di Thiaw è sempre stato nella short-list del Newcastle. Qualche settimana fa il Milan aveva raggiunto un accordo con il Como per il tedesco a 25 milioni di euro, ma ora il Diavolo vuole di più perchè Allegri lo ritiene un giocatore importante”.