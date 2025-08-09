Moretto sul Milan: “Sono ore decisive per Thiaw al Newcastle”
Moretto sul Milan: “Sono ore decisive per Thiaw al Newcastle”

Lorenzo Focolari
9 Agosto, 14:10
thiaw
Il giornalista Matteo Moretto ha parlato di un giocatore rossonero in uscita sul mercato. Le sue parole....

In esclusiva sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato Matteo Moretto il quale ha detto: “Su Thiaw ci sono novità importanti: questo week end potrebbe essere decisivo per Malick Thiaw al Newcastle. Gli inglesi avevano provato a prendere altri difensori come Scalvini, ma non sono riusciti a chiudere per nessuno di questi profili”.

Ancora le sue parole

“Il nome di Thiaw è sempre stato nella short-list del Newcastle. Qualche settimana fa il Milan aveva raggiunto un accordo con il Como per il tedesco a 25 milioni di euro, ma ora il Diavolo vuole di più perchè Allegri lo ritiene un giocatore importante”.

