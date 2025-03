Verso Lecce-Milan, un titolare dei salentini è a rischio: la situazione

Nella 28esima giornata di Serie A, il Milan affronterà il Lecce al Via del Mare, nel match in programma sabato alle 18. Dopo tre sconfitte consecutive , i rossoneri andranno a caccia di una vittoria per spezzare questa striscia negativa.

Le condizioni del centravanti giallorosso quindi saranno da monitorare nei prossimi giorni, per capire se potrà esserci contro il Milan. E' rientrato in gruppo invece Santiago Pierotti. Oggi il Lecce tornerà in campo per un allenamento al mattino. Nel frattempo c'è un colpo di scena: Tare ha deciso il prossimo allenatore...