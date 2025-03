Lecce-Milan, arbitra Doveri: i precedenti coi rossoneri sono positivi

Alle 18 il Milan sfiderà il Lecce al Via del Mare, nel match valido per la 28esima giornata di Serie A: i precedenti con l'arbitro romano

Alle 18 il Milan sfiderà il Lecce al Via del Mare, nel match valido per la 28esima giornata di Serie A. Ad arbitrare la sfida sarà Daniele Doveri della sezione di Roma. A coadiuvare il direttore di gara ci saranno gli assistenti Di Gioia e Di Monte, mentre il IV Uomo sarà Massimi. Al Var ci sarà Chiffi , con l'Avar Marini.

I precedenti del Milan con Doveri

Il match di oggi sarà il 31esimo incrocio tra il Milan e il direttore di gara romano. Il bilancio è positivo per i rossoneri: 16 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. In questa stagione invece sarà il primo incrocio: l'ultima volta era stata l'11 febbraio 2024, quando il Milan vinse 1-0 con il Napoli.