Lecce-Milan 2-2, il commento: il Diavolo riemerge dall’Inferno. Un punto

La cronaca del primo tempo

Sotto la pioggia del Via del Mare dopo nemmeno 3 minuti di gioco arriva il vantaggio dei padroni di casa a causa di una brutta svista di Pierre Kalulu che perde palla e lancia in porta il Lecce. Autogol di spalla di Theo Hernandez e 1-0 per i giallorossi. Un minuto dopo un'altra occasione per i padroni di casa: perfetta la palla incrociata per Di Francesco che liscia la porta di pochi centimetri. Milan in affanno e Lecce in pressing. Uomini di Baroni sempre vicini al portatore di palla. Il primo segnale dei rossoneri arriva al minuto 9: stoccata del numero 32 rossonero che calcia in porta, ma Falcone non si fa trovare impreparato. Il Diavolo perde di nuovo palla: al minuto 13 ci riprova Di Francesco che rientra sul suo piede preferito ma la allarga troppo. Dopo poco ci prova anche Strefezza ma il tiro risulta stroppo strozzato. Al 20° palla tesa di Bennacer che tenta il taglio di Leao sul secondo palo che però si conclude con un nulla di fatto. Destro alto di Colombo a distanza di un minuto che trova la deviazione di Tomori. Palla in calcio d'angolo: cross e colpo di testa. Arriva così il raddoppio del Lecce grazie a Baschirotto al minuto 23 ( che colpisce libero e senza nemmeno saltare) su assist del danese Hjulmand (il terzo per lui in campionato). Rossoneri ancora troppo disattenti e nulla da fare per Tatarusanu. Lecce forte e alto negli ultimi 30 metri. Gli uomini di Pioli non riescono ad entrare in partita. E Gendrey si mangia il gol del 3-0 al 25°. Il primo calcio d'angolo del Milan arriva al minuto 37. Ci riprova Pobega che stoppa e si coordina per calciare verso la porta. Ma il tiro termina fuori. Poco prima dell'intervallo Theo Hernandez cerca di servire Giroud con una palla troppo morbida e facile per l'estremo difensore giallorosso. Cross di Calabria al 43° che mette un cross a rientrare su Giroud: bella parata di Falcone che la mette in corner. Si chiude così la prima frazione di gioco con un Milan in affanno che non riesce ad imporsi sul campo del Lecce.