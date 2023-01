Mercato Milan, Sky annuncia: “Colpo a gennaio, c’è il sì al trasferimento” | News

Si registrano importanti passi avanti da parte del Milan su vari fronti di mercato. Partiamo da un affare fondamentale ormai in chiusura: il rinnovo di Ismael Bennacer. L'esperto di mercato Manuele Baiocchini ha dato l'annuncio su Sky Sport: "E' stato raggiunto l'accordo per il rinnovo di Bennacer, una notizia molto importante per il Milan. Prolungamento fino al 2027 con adeguamento economico per il centrocampista, che guadagnerà una cifra vicina ai 4 milioni di euro a stagione. Nel contratto resterà la clausola rescissoria da 50 milioni di euro". Una novità importantissima, ma non è l'unica. Sempre Sky infatti ha rivelato grosse news anche su Rafael Leao e su un possibile colpo di calciomercato in entrata del Milan per gennaio <<<