Lazio sull’ex rossonero Simic: Milan pronto ad incassare il 20%

La Lazio punta su Jan-Carlo Simic, ex Milan ora all’Anderlecht, per il mercato di gennaio. I rossoneri hanno il 20% della futura rivendita.

La Lazio, dopo aver avuto il mercato estivo bloccato, guarda già ad alcuni possibili colpi da effettuare durante la sessione di gennaio. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, il club biancoceleste starebbe lavorando per assicurarsi un ex giocatore rossonero: Jan Carlo Simic, difensore centrale classe 2005.

Il Milan ha una percentuale su Simic

Ceduto un anno fa dal Milan all’Anderlecht, il giovane difensore serbo con passaporto tedesco è valutato dal club belga almeno 12 milioni di euro. Nel caso in cui la trattativa vada a buon fine, il 20% della cifra spetterebbe al Milan, che si è riservato una percentuale sulla futura rivendita di Simic. La Lazio proverà ad avvicinarsi alla richiesta dell’Anderlecht e nelle prossime settimane è previsto un affondo concreto per chiudere l’operazione.