Milan, Adli verso l’Al-Shabab: accordo in via di definizione

Milan e Al-Shabab vicini all’accordo per Yacine Adli: 8 milioni al club e maxi ingaggio al giocatore. La fumata bianca è in arrivo.

Dopo la cessione di Bennacer alla Dinamo Zagabria, ora il Milan sta lavorando per piazzare anche Yacine Adli. Ci sono ancora alcuni giorni utili, visto che in certi campionati il mercato è ancora aperto: tra questi quello dell’Arabia Saudita, che chiuderà l’11 settembre, con l’Al-Shabab in trattativa con i rossoneri per il cartellino del centrocampista francese. A differenza di Bennacer, ceduto in prestito con diritto di riscatto, per Adli, considerando che il suo contratto scade nel giugno 2026, si ragiona su un’operazione a titolo definitivo. Le parti sono in contatto e l’accordo è vicinissimo, l’offerta al Milan per il cartellino sarebbe di circa 8 milioni, mentre al giocatore è stato proposto un ingaggio faraonico da circa 7 milioni a stagione.

Il nodo resta la volontà di Adli

Mancano ancora il sì definitivo del calciatore e l’intesa con il suo entourage sulle commissioni. Già in estate Adli aveva rifiutato varie soluzioni, bloccando ogni trattativa. Stavolta però la situazione è diversa: il rischio per lui è quello di restare fino a gennaio senza giocare e la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare a breve.