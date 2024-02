Lazio-Milan, facciamo il briefing in vista del match di domani

Facciamo il punto in vista del match di domani sera tra la Lazio e il Milan. Ecco il comunicato ufficiale...

Sul sito del Milan è presente un comunicato che recita: “Una trasferta alla ricerca di risposte. Dopo Monza e Atalanta , la squadra vuole certezze e soprattutto vuole ritrovare i tre punti. All'Olimpico abbiamo già vinto contro la Roma quest'anno - curiosamente sempre di venerdì e sempre nel primo giorno del mese (era l'1 settembre) - ma contro i biancocelesti brucia ancora il 4-0 dell'anno scorso, ulteriore motivazione per andare a prendersi una vittoria. Andiamo ad analizzare gli eventuali fattori che potrebbero indirizzare la sfida delle 20.45”.

Il presidio degli esterni

“Il 4-3-3 è un marchio riconoscibile di Sarri ancor prima che della Lazio. I biancocelesti dispongono di un parco attaccanti di grande qualità, specialmente sulle fasce: Zaccagni (appena rientrato dopo oltre un mese di stop), Felipe Anderson, Pedro e Isaksen, tutti intercambiabili e soprattutto insidiosi. Schierate spesso a piede invertito, per sfruttare la capacità di convergere e andare al tiro, le ali d'attacco rappresentano la fonte di gioco principale della Lazio. Il lavoro dei nostri terzini sarà importante, ma probabilmente a fare la differenza saranno il sostegno in ripiego degli attaccanti e il raddoppio interno dei centrocampisti. In generale, il lavoro di copertura dovrà essere corale perché negli spazi la Lazio può essere una sentenza”.