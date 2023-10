Bigon: “Ieri finalmente si è rivisto il vero Kvaratskhelia”

Il noto direttore sportivo Alberto Bigon ha parlato dopo Napoli vs Milan di ieri sera essendo stato doppio ex da calciatore...

In esclusiva a Radio Rai durante la trasmissione Radio Anch'io Sport ha parlato Alberto Bigon che ha detto: “Il Napoli sta lavorando per trovare nuovi equilibri e non è così facile. La cosa più importante è che ieri si sia rivisto il Kvaratskhelia della scorsa stagione dopo una normalissima fase di involuzione del ragazzo. Ha dimostrato di poter tornare quello di prima".