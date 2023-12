Kjaer a Sky Sport: “Oggi bisogna ripartire, non ho dubbi sulla squadra”

Alle 18, il Milan affronterà il Sassuolo, nel match valido per la 18esima giornata di Serie A. Il difensore danese ha parlato a Sky Sport

Alle 18 il Milan affronterà il Sassuolo nel match valido per la 18esima giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio della gara di San Siro, Simon Kjaer è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Gli ultimi risultati: "Se il pareggio a Salerno ci ha tolto delle sicurezze? No, ma dipende tutto dal risultato. Sarà importante ripartire da questa sera, poi con Cagliari ed Empoli. Tre partite che una squadra come il Milan ha il dovere di vincere. Non sarà facile, perché il Sassuolo ha fatto buoni risultati qui, ma dobbiamo farcela".