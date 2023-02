Ag. Kiwior: “Non si può dire no all’Arsenal, il Milan è stato…”

L'agente di Kiwior ha parlato del suo mancato approdo al Milan. Ricordiamo che Kiwior ora è un nuovo giocatore dell'Arsenal

Redazione Il Milanista

In esclusiva in un’intervista a TV Play ha parlato l'agente di Jakub Kiwior il quale è passato dallo Spezia all'Arsenal pochi giorni fa. “In Italia tutte le società importanti, tranne l’Inter, hanno avanzato il loro interesse. E parlo di Napoli, Milan e Juventus. Il Napoli per la situazione che vive in questo momento non aveva bisogno di cambiare la squadra a gennaio: volevano portare il discorso all’estate. Alla Juventus sapete cos’è successo. Per Kiwior invece il Milan ha atteso, poi sapete cosa succede quando arrivano le squadre di Premier…”.

Sull’Arsenal — Pensavamo che il ragazzo meritasse una squadra importante. Con tutto il rispetto per il Bologna, il ragazzo non poteva andare in una squadra come il Bologna. Quando arriva l’Arsenal, per un ragazzo di 22 anni diventa difficile dire di no. Se fosse stata la Juventus o un’altra squadra sarebbe magari stato lo stesso. Ma l’Arsenal è la squadra che è andata più avanti nei discorsi”.

Sull’interesse del Milan — “Non pensava che sarebbe stata una trattativa così veloce. Sono sincero: non credevamo che sarebbe partito a gennaio. Ragionavamo in ottica estiva, pensando di restare allo Spezia fino a giugno. L’Arsenal poi è arrivato e il ragazzo non ha fatto pressioni. Ha detto che se si fosse potuto fare, bene. Altrimenti avrebbe aspettato”.