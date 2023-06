Milan, Kamada presto in città: il punto sulla trequarti rossonera

Dopo l'allontanamento di Paolo Maldini e Frederic Massara, il nuovo team che si occupa del mercato, con a capo Geoffrey Moncada, sta valutando le prossime mosse per il mercato del Milan. Oggi Tuttosport ha fatto il punto sulla campagna acquisti del Diavolo, in particolare per quanto riguarda la trequarti. Il nome più vicino come prossimo arrivo è quello di Daichi Kamada. Sul fronte del giapponese, nelle ultime ore, arrivano conferme sulla chiusura dell'accordo con il giocatore, che lascerà l'Eintracht Francoforte a parametro zero. Il trequartista dovrebbe essere il primo volto nuovo, a meno che non lo anticipi Marco Sportiello. Il portiere arriverà a zero dall'Atalanta e sarà il vice di Mike Maignan.